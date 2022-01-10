Представитель США на переговорах с РФ напомнила о праве стран выбирать союзы и вспомнила Украину

КИЕВ. 10 января. УНН. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков оценил итоги предыдущей части переговоров с США по гарантиям безопасности в Женеве в воскресенье, 9 января, назвав прошедшую встречу сложной, но деловой. Встреча американской и российской делегаций состоялась в рамках старта дипломатического марафона, который будет проходить на этой неделе в трех европейских городах на фоне ухудшения отношений между двумя странами из-за наращивания Россией военного присутствия у границ Украины, передает УНН.

США подтвердили приверженность принципам суверенитета

Предварительные переговоры российской делегации, возглавляемой Сергеем Рябковым, и американской делегации во главе с заместителем госсекретаря США Венди Шерман длились два часа.

“Потрясающе. Разговор был сложный, он не может быть легким. В принципе, деловой. Я думаю, что завтра время не будем тратить зря”, — сказал Рябков журналистам после окончания делового ужина.

В свою очередь официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс рассказал, что в ходе беседы с Рябковым Шерман “отметила приверженности Соединенных Штатов в международных принципов суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных государств выбирать свои собственные союзы”. При этом речь шла об Украине и ее стремлении вступить в НАТО.

Госдеп намерен обсуждать европейскую безопасность с участием европейцев

Шерман также подтвердила, что Соединенные Штаты готовы приветствовать настоящий прогресс в диалоге с Россией путем дипломатии, говорится в заявлении. “США на встрече с Россией по стратегической стабильности готовы обсуждать некоторые двусторонние вопросы, но не будут говорить о безопасности в Европе без участия самих европейцев”, — отмечается в заявлении Госдепа США.

Переговоры по гарантиям безопасности рассматриваются как первый шаг к возобновлению диалога. Отношения между США и Россией в очередной раз ухудшились из-за того, что она разместила около 100 тысяч военнослужащих у границ с Украиной, и на Западе возросло беспокойство в связи с возможным военным вторжением войск РФ в Украину.

Россия против расширения НАТО на восток

В середине декабря правительство президента России Владимира Путина представил список своих требований, например, потребовал гарантий того, что НАТО не будет стремиться к дальнейшему расширению на восток в такие бывшие советские республики, как Украина или Грузия.

Отвечая на вопрос журналистов, готова ли Россия к компромиссу, Сергей Рябков сказал: “Американцы должны быть готовы к компромиссу”.

Двусторонние переговоры США с РФ намечены на 10 января в Женеве. 12 Января состоится заседание Совета НАТО — Россия в Брюсселе, а 14 января состоятся консультации в Вене на встрече Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).