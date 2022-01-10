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Посол Украины призвал ФРГ окончательно отказаться от "Северного потока-2"

Посол Украины призвал ФРГ окончательно отказаться от "Северного потока-2"

КИЕВ. 10 января. УНН. ФРГ должна окончательно отказаться от запуска газопровода “Северный поток — 2”. С таким заявлением выступил посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает УНН.

Детали

По его словам, США и Европе необходимо принять жестких превентивных мер против России, вместо того, чтобы ждать, пока пойдет эскалация в их отношениях. "Окончательный отказ от газопровода" Северный поток-2 "должен быть частью этого каталога", - считает он.

Кроме того, Мельник призвал немецкое правительство содействовать вступлению Украины в НАТО и Европейский союз.

Напомним

Накануне глава МИД ФРГ заявил, что “Северный поток — 2” пока что не отвечает требованиям ЕС.

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, Северный поток-2
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