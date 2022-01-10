Комиссия Украина-НАТО соберется одновременно со встречей России и США

КИЕВ. 10 января. УНН. В понедельник, 10 января, когда запланированы переговоры России и США в Женеве - в Брюсселе состоится заседание Комиссии Украина-НАТО. Заседание на прошлой неделе анонсировали в Альянсе, пишет УНН.

Детали

"В понедельник, 10 января 2022 года, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы", — сказано в сообщении.

Отмечается, что Генеральный секретарь и министр проведут совместный пресс-брифинг в штаб-квартире НАТО.

Кулеба также примет участие в заседании Комиссии НАТО-Украина под председательством Генерального секретаря НАТО. Заседание начнется в 11:00 по брюссельскому времени (12:00 по Киеву).

Дополнение

В то же время, сегодня, 10 января, в Женеве состоятся российско-американские переговоры по "гарантиям безопасности", которых требует РФ. Встреча, как ожидается, начнется в районе 9:00 по местному времени (10:00 по времени Киева) и будет проходить в постпредстве США в Женеве.

Встречи пройдут перед заседанием Совета Россия-НАТО, запланированным на 12 января.

Контекст

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с помощником президента России Юрием Ушаковым заявил, что США готовы вести переговоры с Кремлем как напрямую, так и через Совет НАТО-Россия и по линии ОБСЕ. Но Москва должна снять беспокойство Запада по наращиванию ее военного потенциала на границе с Украиной.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс получил последние “предложения” России, и такой диалог должен проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает абсурдными условия, при которых так называемые “гарантии безопасности”, которых требует Россия, обсуждались бы без Европы. Боррель также заявил, что любая дискуссия по Украине в рамках диалога по безопасности с Россией требует присутствия Киева за столом переговоров.

В свою очередь, Киев заявил о своем желании участвовать в консультациях. В частности, накануне встречи делегаций из РФ и США, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что “гарантии безопасности” Путина относительно сферы влияния являются неправомерными.