Пристайко: переговоры США и России в Женеве должны ослабить напряженность

КИЕВ. 10 января. УНН. Украина надеется, что переговоры США и России в Женеве снимут напряженность вблизи границ страны. Об этом в эфире Sky News сказал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, пишет УНН.

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“Мы надеемся, что эти переговоры как-то снимут напряженность… Надфеюсь, что эти переговоры и следующие в НАТО, затем в ОБСЕ позволят как бы ослабить напряжение”, - заявил дипломат.

Детали

На вопрос о том, насколько он беспокоится по поводу наращивания российских сил вблизи Украины, Пристайко отметил, что он “очень обеспокоен” тем, что происходит.

“Все эти 100 000 человек — это серьезная опасность. Этого недостаточно, чтобы свергнуть наши вооруженные силы, но это является серьезной опасностью для следующего этапа агрессии”, — добавил он.

Дополнения

Сегодня, 10 января, в Женеве проходят российско-американские переговоры по "гарантиям безопасности", которых требует РФ.

Встреча пройдет перед заседанием Совета Россия-НАТО, запланированным на 12 января.

Контекст

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с помощником президента России Юрием Ушаковым заявил, что США готовы вести переговоры с Кремлем как напрямую, так и через Совет НАТО-Россия и по линии ОБСЕ. Но Москва должна снять беспокойство Запада по наращиванию ее военного потенциала на границе с Украиной.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс получил последние “предложения” России, и такой диалог должен проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает абсурдными условия, при которых так называемые “гарантии безопасности”, которых требует Россия, обсуждались бы без Европы. Боррель также заявил, что любая дискуссия по Украине в рамках диалога по безопасности с Россией требует присутствия Киева за столом переговоров.

В свою очередь, Киев заявил о своем желании участвовать в консультациях. В частности, накануне встречи делегаций из РФ и США, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что “гарантии безопасности” Путина относительно сферы влияния являются неправомерными.