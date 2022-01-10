Стефанишина объяснила, почему в Украине невозможна военная интервенция, как в Казахстане

КИЕВ. 10 января. УНН. Украина обеспечивает внутреннюю устойчивость и не имеет пост-советских структур, которые могли бы позволить внешнюю интервенцию. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина на брифинге в Брюсселе перед комиссией Украина-НАТО, передает корреспондент УНН.

Журналист отметил, что на примере Казахстана видно, как внутренние беспорядки легко могут превратиться в военную интервенцию, и спросил, что делает власть, чтобы предотвратить такое развитие событий в Украине.

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"Я скажу, что Украина – это конечно не Казахстан, и главный ответ – это обеспечение внутренней устойчивости. Мы проводим трансформации, в отличии от Казахстана у нас очень прочное экспертное сообщество, гражданское общество, а также сильная оппозиция. У нас есть международное единство, которое осуждает агрессию России против территории Украины, и у нас нет таких постсоветских структур, которые, как в случае Казахстана, позволили бы ввести внешнюю интервенцию", - сказала Стефанишина.

Детали

Она добавила, что Украина проводит реформы, борется с российской агрессией и вместе с международным сообществом осуждает незаконные действия агрессоров.

Ситуация в Казахстане

1 января в среднеазиатской стране резко выросли цены на автомобильный газ: с 60 до 120 тенге за литр. После этого в Актау и Жанаозене (Мангистауская область) люди стали собираться в центре городов и перекрывать улицы. Позже демонстрации начались в Алма-Ате, Нур-Султане, Караганде, Атырау, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде и Шымкенте. 8 января тарифы на коммунальные услуги были “заморожены” до 1 июля.

Для подавления восстания президент Казахстана позвал на помощь силы ОДКБ. Москва направила в страну почти 3 тыс. военных. Также войска в Казахстан ввели Кыргызстан, Беларусь и Армения.

Сообщали, что среди протестующих были группы мародеров, грабивших магазины и нападавших на сотрудников правопорядка. Официальные казахские власти называют их террористами. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о 20 тыс. человек, совершивших нападение на Алма-Ату.

7 января Токаев объявил о наведении порядка в стране. Он также обвинил силовиков страны в том, что те “проспали” протесты.

Ранее 5 января Токаев своим указом отправил в отставку председателя КНБ Карима Масимова и его первого заместителя Самата Абиша. Как Масимова, бывшего премьер-министра Казахстана, так и Абиша, племянника первого президента страны Нурсултана Назарбаева, ранее называли возможными кандидатами на пост главы государства.