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В Кремле не увидели прорывов на переговорах советников "нормандской четверки"

В Кремле не увидели прорывов на переговорах советников "нормандской четверки"

КИЕВ. 10 января. УНН. По итогам переговоров политических советников лидеров стран-участниц “нормандского формата” - Украины, Германии, Франции и России - ни о каких прорывах речь не идет, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет УНН со ссылкой наТАСС.

Цитата:

"Насколько я понимаю, там ни о каких прорывах или каком-то серьезном продвижении вперед речь не идет. Сам по себе факт разговора, конечно, он позитивен, но сама субстанция, имеется в виду содержание переговоров, по-прежнему, скорее, относится к категории сложных и буксующих вопросов", - сказал представитель Кремля в понедельник.

Дополнения

На днях в Москве состоялась встреча “нормандской четверки” на уровне политсоветников без Украины.

Как заявил журналистам по итогам встречи замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, представители ФРГ и Франции подтвердили свою приверженность Минским соглашениям, а также обсудили целый ряд практических шагов по их реализации. Также он сообщил, что представители России, Германии и Франции договорились о дальнейших контактах, в частности при участии Украины.

Позже глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что в Украину приедут те же политические советники лидеров Германии и Франции - Йенс Плетнер и Эммануэль Бонн.

Источник: УНН
Теги: Россия, Франция, Украина, Германия, Нормандский формат, Нормандская четверка
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