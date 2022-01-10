ЕС не пригласили на переговоры в Женеве из-за отсутствия четкой позиции по "Северному потоку-2" – Бундестаг

КИЕВ. 10 января. УНН. Европы нет за столом переговоров в Женеве из-за отсутствия четкой позиции по "Северному потоку – 2". Она должна была бы заключаться в том, что проект не может быть запущен, пока Россия угрожает Украине войной. Такую позицию выразил председатель комитета по иностранным делам бундестага Норберт Рёттген, пишет УНН.

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"Сегодня встречаются заместители министров иностранных дел США и России. По сути, они ведут переговоры о свободе и безопасности Европы. Так что речь идет о нашем будущем, но европейцев нет за столом переговоров. Пока наша позиция по "Северному потоку-2" неясна, для Вашингтона и Москвы не имеет смысла присутствие там европейцев. Четкая позиция ЕС заключалась бы в том, что трубопровод не может быть запущен в сеть, пока Россия угрожает Украине войной", - написал политик в своем Twitter.

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Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно подчеркивал, что считает “Северный поток-2” чисто экономическим проектом, не связанным с геополитикой. Аналогичная позиция была у его предшественницы в должности главы правительства Германии Ангелы Меркель

Украина со своей стороны призвал ФРГ окончательно отказаться от запуска газопровода “Северный поток-2”, поскольку считает проект геополитическим.

Накануне глава МИД ФРГ заявила, что "Северный поток-2" пока что не отвечает требованиям ЕС.