США стоит не отвергать предложения России, а выдвинуть собственные – председатель комитета Бундестага

КИЕВ. 10 января. УНН. Встреча США и России в Женеве может стать началом новых мер по формированию доверия между двумя сторонами. Об этом заявил эксперт Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по внешней политике Михаэль Рот в эфире радиостанции Deutschlandfunk, пишет УНН со ссылкой на DW.

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"Россия теперь выступила с предложениями. Нам не следует категорично их отвергать, мы должны ответить собственными предложениями", - заявил председатель парламентского комитета по внешней политике в понедельник, 10 января.

Детали

В то же время Рот подчеркнул, что предметом переговоров с Москвой не может быть право Украины на вступление в НАТО.

В сфере разоружения есть большое поле для переговоров, которое сейчас необходимо использовать, уверен депутат бундестага. Он напомнил, что при нынешней ситуации конкретную угрозу в свою сторону от РФ ощущают также Польша и балтийские государства, и к этому необходимо относиться со всей серьезностью.

Но необходимо и говорить о возможностях деэскалации сложившейся ситуации, добавил бывший статс-министр в МИД Германии. В качестве одного из таких возможностей он назвал переговоры о запрете ракет ближней и средней дальности.

Отмечается, что одновременно с этим Рот обвинил российского президента Владимира Путина в стремлении разделить планету на американское и российское полушария. В то время как Запад пытается выстроить "мир порядка", основанный на "равных условиях мира и стабильности", Путин "по сути, возвращается в 19-й и 20-й век", отметил он.

Добавим

Ранее еще один депутат, председатель комитета по иностранным делам Бундестага Норберт Ретген высказал мнение, что Европы нет за столом переговоров в Женеве из-за отсутствия четкой позиции по "Северному потоку-2".

Контекст

17 декабря Россия прислала США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет вступления Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращения военных учений вблизи ее границ.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с помощником президента России Юрием Ушаковым заявил, что США готовы вести переговоры с Кремлем как напрямую, так и через Совет НАТО-Россия и по линии ОБСЕ. Но Москва должна снять беспокойство Запада по наращиванию ее военного потенциала на границе с Украиной.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс получил последние “предложения” России, и такой диалог должен проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает абсурдными условия, при которых так называемые “гарантии безопасности”, которых требует Россия, обсуждались бы без Европы. Боррель также заявил, что любая дискуссия по Украине в рамках диалога по безопасности с Россией требует присутствия Киева за столом переговоров.

В свою очередь Киев заявил о своем желании участвовать в консультациях. В частности, накануне встречи делегаций из РФ и США, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что “гарантии безопасности” Путина относительно сферы влияния являются неправомерными.

Сегодня, 10 января, в Женеве проходят российско-американские переговоры по “гарантиям безопасности”, которых требует РФ. Встреча проходит перед заседанием Совета Россия-НАТО, запланированным на 12 января.