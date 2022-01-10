В НАТО подтвердили наличие “красных линий”, которые нельзя пересекать с Россией – Стефанишина

КИЕВ. 10 января. УНН. Все союзники по НАТО подтвердили, что есть ”красные линии", которые невозможно пересекать в диалоге с Россией — в частности это вопрос членства Украины в Альянсе. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, общаясь с журналистами по итогам комиссии Украина-НАТО, передает корреспондент УНН.

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“Все страны Альянса подтвердили, что есть “красные линии”, которые невозможно пересекать в диалоге с Россией. Это вопросы, которые касаются права каждой страны выбирать свое будущее в Альянсе и решение, которые принимают страны НАТО относительно членства, в том числе членства Украины, Финляндии, Швеции и других стран, которые могут принимать такое решение”, - сказала Стефанишина.

Детали

Ранее эту мысль поддержал генсек Альянса Йенс Столтенберг. По его словам, во время встречи Совета НАТО-Россия Альянс выслушает беспокойство страны.

“Но любой конструктивный диалог должен также учитывать наше беспокойство действиями России. И такой диалог должен происходить в консультации с Украиной, как мы это делаем сегодня”, — добавил он.

Контекст

17 декабря Россия прислала США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращения военных учений вблизи ее границ.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с помощником президента России Юрием Ушаковым заявил, что США готовы вести переговоры с Кремлем как напрямую, так и через Совет НАТО-Россия и по линии ОБСЕ. Но Москва должна снять беспокойство Запада по наращиванию ее военного потенциала на границе с Украиной.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс получил последние “предложения” России, и такой диалог должен проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает абсурдными условия, при которых так называемые “гарантии безопасности”, которых требует Россия, обсуждались бы без Европы. Боррель также заявил, что любая дискуссия по Украине в рамках диалога по безопасности с Россией требует присутствия Киева за столом переговоров.

В свою очередь, Киев заявил о своем желании участвовать в консультациях. В частности, накануне встречи делегаций из РФ и США, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что “гарантии безопасности” Путина относительно сферы влияния являются неправомерными.

Сегодня, 10 января, в Женеве проходят российско-американские переговоры по “гарантиям безопасности”, которых требует РФ. Встреча проходит перед заседанием Совета Россия-НАТО, запланированным на 12 января.