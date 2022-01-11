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Ермак начал встречу с советниками канцлера Германии и президента Франции

Ермак начал встречу с советниками канцлера Германии и президента Франции

КИЕВ. 11 января. УНН. Глава Офиса президента Андрей Ермак встретился с советником канцлера Германии и дипломатическим советником президента Франции. Об этом сообщил Офис президента 10 января, передает УНН.

Цитата

“Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак начал встречу с советником канцлера Германии по вопросам внешней политики Йенсом Пльотнером и дипломатическим советником Президента Франции Эммануэлем Бонном, которые прибыли в Украину с визитом. В начале встречи Андрей Ермак поздравил гостей в Киеве и выразил надежду на продуктивный и результативный диалог”, — говорится в сообщении.

Напомним

Глава ОПУ анонсировал визит советников лидеров Германии и Франции 8 января. Тогда Ермак отметил, что договорился с советниками “продолжать координацию наших действий в контексте текущей ситуации”.

Контекст

Визит Пльотнера и Бонна начался в то время, когда Запад выражает обеспокоенность по поводу десятков тысяч российских военных, сконцентрированных у границы Украины.

Параллельно с этим Россия требует от НАТО и Соединенных Штатов гарантий не расширения альянса на восток — требование, на которое НАТО и Вашингтон не соглашаются.

Источник: УНН
Теги: Россия, Франция, Украина, Германия, Андрей Ермак
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