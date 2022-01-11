Верещук: правительственный комитет поддержал продолжение реализации благотворительной программы НАК "Нафтогаз Украины" для Донецкой и Луганской областей

КИЕВ. 11 января. УНН. Правительственный комитет поддержал продолжение реализации благотворительной программы НАК "Нафтогаз Украины" для Донецкой и Луганской областей. Об этом на своей странице в Facebook сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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"Спасибо НАК “Нафтогаз Украины” за участие в реинтеграции временно оккупированных территорий. Отдельная благодарность руководителю НАК "Нафтогаз Украины" Юрию Витренко.

Нафтогаз является спонсором программ по воплощению новейших энергоэффективных технологий на объектах социальной инфраструктуры Донецкой и Луганской областей: в детских садах, больницах, школах. Это, например, солнечные батареи на крышах домов, освещение улиц с использованием новейших энерготехнологий и тому подобное", — сообщила Верещук.

Кроме того, она добавила - в этом году планируется расширить помощь Нафтогаза, добавив в перечень Херсонскую область.

Также, нефтегазовая госкомпания поможет закупить электротранспорт для обслуживания КПВВ.