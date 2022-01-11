Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,50 0,0021  EUR: 31,12 0,0065 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Убийство Солеймани стало триггером: интервью посла Ирана о сбитом самолете и Украине
Убийство Солеймани стало триггером: интервью посла Ирана о сбитом самолете и Украине
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
9420

Верещук: правительственный комитет поддержал продолжение реализации благотворительной программы НАК "Нафтогаз Украины" для Донецкой и Луганской областей

Верещук: правительственный комитет поддержал продолжение реализации благотворительной программы НАК "Нафтогаз Украины" для Донецкой и Луганской областей

Ирина Верещук

КИЕВ. 11 января. УНН. Правительственный комитет поддержал продолжение реализации благотворительной программы НАК "Нафтогаз Украины" для Донецкой и Луганской областей. Об этом на своей странице в Facebook сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Цитата:

"Спасибо НАК “Нафтогаз Украины” за участие в реинтеграции временно оккупированных территорий. Отдельная благодарность руководителю НАК "Нафтогаз Украины" Юрию Витренко.

Нафтогаз является спонсором программ по воплощению новейших энергоэффективных технологий на объектах социальной инфраструктуры Донецкой и Луганской областей: в детских садах, больницах, школах. Это, например, солнечные батареи на крышах домов, освещение улиц с использованием новейших энерготехнологий и тому подобное", — сообщила Верещук.

Кроме того, она добавила - в этом году планируется расширить помощь Нафтогаза, добавив в перечень Херсонскую область.

Также, нефтегазовая госкомпания поможет закупить электротранспорт для обслуживания КПВВ.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Нафтогаз, МВОТ, Ирина Верещук
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.