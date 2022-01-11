"Настало время договариваться": Зеленский заявил о необходимости "нормандского" саммита

КИЕВ. 11 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский принял советника канцлера Германии по вопросам внешней политики Йенса Плётнера и дипломатического советника президента Франции Эммануэля Бонна в Киеве после переговоров, которые они провели в Москве, и заявил о необходимости проведения следующего саммита в Нормандском формате, пишет УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Главы государства.

Цитата:

“Настало время предметно договариваться о прекращении конфликта, и мы готовы к необходимым решениям во время нового саммита лидеров четырех стран”, — подчеркнул Глава государства, которого цитирует пресс-служба.

Детали

Собеседники, по сообщению, обменялись мнениями о текущей ситуации и продолжили обсуждение дальнейших шагов с целью мирного урегулирования российско-украинского конфликта, а также деэскалации ситуации на границах Украины.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в свою очередь указал, что “Украина, Франция и Германия прилагают активные усилия для возобновления результативной работы в Нормандском формате на разных уровнях". "Ожидаем, что российская сторона поддержит эти усилия, а также будет способствовать достижению прогресса в выполнении решений парижского саммита "нормандской четверки“. Проведение очередного саммита в Нормандском формате дало бы серьезный толчок процессу мирного урегулирования”, — цитирует Ермака пресс-служба.

Сообщается, что стороны договорились продолжить поддерживать контакты в рамках Нормандского формата на уровне советников с целью согласования модальностей организации следующего саммита лидеров стран-участниц Нормандского формата.

Украина передала немецкому и французскому советникам подробную информацию по имплементации сторонами Минских договоренностей и решений последнего саммита 2019 года.

Что было раньше

Накануне в Украину прибыли советники лидеров Германии и Франции. Они встретились с руководителем ОП Андреем Ермаком.

Ранее при их участии в Москве состоялась встреча “нормандской четверки” на уровне политсоветников без Украины.

Как заявил журналистам по итогам встречи замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, представители ФРГ и Франции подтвердили свою приверженность Минским соглашениям, а также обсудили целый ряд практических шагов по их реализации. Также он сообщил, что представители России, Германии и Франции договорились о дальнейших контактах, в частности при участии Украины.