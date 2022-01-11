Глава делегации США после встреч с РФ отправилась в НАТО: Украина - в топе повестки дня
КИЕВ. 11 января. УНН. Заместительница Госсекретаря США Венди Шерман после переговоров с РФ в Женеве отправилась на консультации в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Первым номером в повестке дня переговоров стоит вопрос об Украине, пишет УНН со ссылкой на заявление миссии США при НАТО.
Цитата:
“Заместитель госсекретаря Венди Шерман, возглавляющая дипломатическое взаимодействие США с Россией, прибыла в Брюссель, чтобы встретиться и проконсультироваться с союзниками по НАТО в преддверии завтрашнего заседания Совета Россия-НАТО. Украина находится на первом месте в повестке дня”, — сказано в сообщении миссии в Twitter.
Детали
Сама Шерман на своей странице сообщила, что встретилась с Генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом.
“Мы подтвердили единый подход НАТО к России, сочетающий сдерживание и диалог, и подчеркнули нашу непоколебимую поддержку Украины”, — отметила чиновница.
Что было ранее
Накануне в Женеве состоялись переговоры делегаций США и России относительно требуемых Москвой “гарантий безопасности”. Диалог длился более 7 часов.
США по итогам заявили, что не позволят никому “закрыть дверь” НАТО для какой-либо страны.
Завтра, 12 января, в Брюсселе ожидается заседание Совета Россия-НАТО.
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