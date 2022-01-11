Конгрессмены США предложили объявить Украину страной “НАТО-плюс”

КИЕВ. 11 января. УНН. Группа республиканских конгрессменов намерена внести законопроект, объявляющий Украину страной “НАТО-плюс” и инициирующий проверку целесообразности объявления России государством-спонсором терроризма. Об этом УНН сообщает со сылкой на “Голос Америки”.

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“У дипломатии мало шансов на успех, если не подходить к ней с позиции силы”, — заявил ведущий республиканец в комитете Палаты представителей по международным делам Майкл Маккол, который является главным спонсором законопроекта.

Детали

По его словам, Путин должен принять к сведению, что Конгресс не потерпит восстановления сферы влияния России и не допустит отказа от Украины и других наших союзников и партнеров по НАТО в Центральной и Восточной Европе.

Сообщается, что законопроект обеспечит Украине военную и дипломатическую поддержку, в которой она нуждается, в условиях наращивания российской военной мощи у ее границ.

Он также предполагает привлечение президента России Владимира Путина к ответственности за агрессию через немедленное введение санкций против газопровода “Северный поток — 2”, чтобы он так и не был введен в эксплуатацию.

“Законопроект также определяет Украину как страну “НАТО-плюс”, чтобы обеспечить ускоренное рассмотрение вопросов о продаже некоторых американских оборонных товаров и услуг.

Документ отвергает предложение России о введении моратория на развертывание в Европе ракет средней дальности наземного базирования и требует, чтобы США официально определили, является ли Россия государством-спонсором терроризма.

Кроме того, он предусматривает выделение 155 миллионов долларов Радио Свободная Европа/Радио Свобода на борьбу с российской дезинформацией и информационными операциями в странах бывшего СССР на 2022 год.

Соавторами законопроекта выступили члены Палаты представителей Майк Роджерс, Майк Тернер и Элис Стефаник.

“Этот законопроект существенно увеличит финансирование поставок летальной помощи Украине, в частности противовоздушного и противокорабельного оружия, которое необходимо украинцам для сдерживания России. Он также четко дает понять, что требования Путина, такие как право вето на вступление стран в НАТО и мораторий на развертывание ракет средней дальности в Европе неприемлемы и противоречат интересам национальной безопасности США”, — заявил конгрессмен Роджерс.

По словам Стефаник, “Украина должна быть свободна в выборе ее будущего, в том числе экономических отношений и отношений в сфере безопасности, не опасаясь возмездия со стороны Путина”.

Дополнение

Заместительница Госсекретаря США Венди Шерман после переговоров с РФ в Женеве отправилась на консультации в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Первым номером в повестке дня переговоров стоит вопрос об Украине.



Что было ранее

Накануне в Женеве состоялись переговоры делегаций США и России относительно требуемых Москвой “гарантий безопасности”.

Диалог длился более 7 часов.

США по итогам заявили, что не позволят никому “закрыть дверь” НАТО для какой-либо страны.

Завтра, 12 января, в Брюсселе ожидается заседание Совета Россия-НАТО.