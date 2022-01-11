Конгрессмены США предложили объявить Украину страной “НАТО-плюс”
КИЕВ. 11 января. УНН. Группа республиканских конгрессменов намерена внести законопроект, объявляющий Украину страной “НАТО-плюс” и инициирующий проверку целесообразности объявления России государством-спонсором терроризма. Об этом УНН сообщает со сылкой на “Голос Америки”.
Цитата
“У дипломатии мало шансов на успех, если не подходить к ней с позиции силы”, — заявил ведущий республиканец в комитете Палаты представителей по международным делам Майкл Маккол, который является главным спонсором законопроекта.
Детали
По его словам, Путин должен принять к сведению, что Конгресс не потерпит восстановления сферы влияния России и не допустит отказа от Украины и других наших союзников и партнеров по НАТО в Центральной и Восточной Европе.
Сообщается, что законопроект обеспечит Украине военную и дипломатическую поддержку, в которой она нуждается, в условиях наращивания российской военной мощи у ее границ.
Он также предполагает привлечение президента России Владимира Путина к ответственности за агрессию через немедленное введение санкций против газопровода “Северный поток — 2”, чтобы он так и не был введен в эксплуатацию.
“Законопроект также определяет Украину как страну “НАТО-плюс”, чтобы обеспечить ускоренное рассмотрение вопросов о продаже некоторых американских оборонных товаров и услуг.
Документ отвергает предложение России о введении моратория на развертывание в Европе ракет средней дальности наземного базирования и требует, чтобы США официально определили, является ли Россия государством-спонсором терроризма.
Кроме того, он предусматривает выделение 155 миллионов долларов Радио Свободная Европа/Радио Свобода на борьбу с российской дезинформацией и информационными операциями в странах бывшего СССР на 2022 год.
Соавторами законопроекта выступили члены Палаты представителей Майк Роджерс, Майк Тернер и Элис Стефаник.
“Этот законопроект существенно увеличит финансирование поставок летальной помощи Украине, в частности противовоздушного и противокорабельного оружия, которое необходимо украинцам для сдерживания России. Он также четко дает понять, что требования Путина, такие как право вето на вступление стран в НАТО и мораторий на развертывание ракет средней дальности в Европе неприемлемы и противоречат интересам национальной безопасности США”, — заявил конгрессмен Роджерс.
По словам Стефаник, “Украина должна быть свободна в выборе ее будущего, в том числе экономических отношений и отношений в сфере безопасности, не опасаясь возмездия со стороны Путина”.
Дополнение
Заместительница Госсекретаря США Венди Шерман после переговоров с РФ в Женеве отправилась на консультации в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Первым номером в повестке дня переговоров стоит вопрос об Украине.
Что было ранее
Накануне в Женеве состоялись переговоры делегаций США и России относительно требуемых Москвой “гарантий безопасности”.
Диалог длился более 7 часов.
США по итогам заявили, что не позволят никому “закрыть дверь” НАТО для какой-либо страны.
Завтра, 12 января, в Брюсселе ожидается заседание Совета Россия-НАТО.