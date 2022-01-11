Ситуация на Донбассе, НАТО и компенсации семьям жертв авиакатастрофы в Иране: о чем Зеленский говорил с Трюдо

КИЕВ. 11 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Глава государства предложил обновить Совместную декларацию об особом партнерстве между Украиной и Канадой, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

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“Учитывая беспрецедентный характер наших двусторонних отношений, а также новые внешние вызовы и приоритеты предлагаю поручить нашим министрам иностранных дел обновить Совместную декларацию”, — сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины проинформировал Премьер-министра Канады о ситуации на востоке нашего государства и на границе, а также сообщил о шагах, которые осуществляются с целью достижения мира в рамках имеющихся переговорных форматов.

Отметив роль друзей и партнеров Украины в вопросе урегулирования ситуации и недопущения усиления российской агрессии, Глава государства подчеркнул, что никакие решения в отношении Украины не должны приниматься без Украины.

Собеседники обменялись мнениями относительно позиций в контексте планируемых международных мероприятий и переговорных форматов.

“Позиция западных стран в диалоге с РФ должна оставаться твердой и решительной. Необходимо быть готовым к безотлагательному введению превентивного пакета санкций против РФ с целью противодействия агрессивным намерениям Кремля”, — заявил Владимир Зеленский.

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Во время разговора Президент подчеркнул неизменность евроатлантического курса нашего государства и выразил убеждение, что Канада будет продолжать оказывать всяческую поддержку Украине на пути обретения членства в Альянсе.

“Никто, кроме Украины и НАТО, не должен иметь влияние на процесс нашей интеграции с Альянсом”, — отметил Владимир Зеленский.

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Отдельно подчеркивалась важность продолжения канадской тренировочной миссии UNIFIER по подготовке украинских военных.

Президент Украины и премьер-министр Канады согласились с необходимостью прилагать совместные усилия, чтобы добиться надлежащей компенсации для семей жертв крушения самолета рейса МАУ PS752, который два года назад был сбит над Тегераном.

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Глава государства выразил благодарность канадской стороне за решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантических стремлений.

Владимир Зеленский пригласил Джастина Трюдо посетить наше государство в 2022 году.