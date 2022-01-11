Нового главу Европарламента будут избирать 18 января

КИЕВ. 11 января. УНН. Выборы нового председателя Европарламента (ЕП) состоятся 18 января во время пленарной сессии в Страсбурге. Об этом сообщила прессслужба ЕП после того, как в возрасте 65 лет умер председатель евроинститута Давид сассоли, передает УНН.

Цитата

"Как и предполагалось изначально, до внезапной смерти Сассоли, выборы нового председателя для второго срока состоятся 18 января во время пленарной сессии в Страсбурге", - говорится в заявлении пресс-службы.

Детали

Пока функции председателя ЕП переходят временно первому заместителю председателя евроинститута Роберту Метсоле.

Напомним

Давид Сассоли в понедельник был госпитализирован в итальянском городе Авиано из-за тяжелых осложнений, связанных с нарушениями работы иммунной системы. В сентябре он также некоторое время провел в больнице из-за пневмонии, однако тогда тест на коронавирус, который он сдал во время госпитализации, оказался отрицательным.

В декабре 65-летний Сассоли, бывший журналист, представитель итальянской Демократической партии, объявил, что не будет выставлять свою кандидатуру для переизбрания спикером ЕП, чтобы, как он пояснил "не раскалывать европейское большинство". Срок его мандата истекал в январе.