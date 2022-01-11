Из-за поддержки оппозиции: две белорусские лыжницы заявили, что их отстранили от соревнований и Олимпиады

КИЕВ. 11 января. УНН. Две белорусские лыжницы Светлана Андриюк и Дарья Долидович заявили, что их отстранили от соревнований и лишили возможности отбираться на Олимпиаду из-за их поддержки белорусской оппозиции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

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“Двое белорусских лыжников, в том числе один, который надеялся принять участие в зимних Олимпийских играх в Пекине в следующем месяце, говорят, что власти отстранили их от участия в соревнованиях после того, как спортивные чиновники обвинили их в поддержке политической оппозиции страны”, — говориться в сообщении.

Детали

Светлана Андрюк и Дарья Долидович заявили, что в прошлом месяце Белорусский лыжный союз деактивировал их индивидуальный идентификационный номер, необходимый спортсменам для участия в соревнованиях, проводимых Международной федерацией лыжного спорта (FIS). Они не участвуют в официальных соревнованиях, включая квалификации на крупные международные соревнования.

В организации заявили, что сейчас пытаются связаться с белорусской федерацией, чтобы получить всю информацию о лыжницах.

22-летняя Андриюк говорит, что это решение вынудило ее пропустить квалификационные соревнования, которые могли позволить ей получить место на Олимпийских играх в Пекине.

“Они (спортивные чиновники) дословно обвинили меня в том, что я сторонник оппозиции”, — сказала Андриюк.

По ее словам, она никогда публично не высказывала свои политические взгляды. Она отметила, что ее ситуация вынуждает ее покинуть Беларусь.

Дарья Долидович считает, что ее отстранили от соревнований из-за политических взглядов ее отца — лыжника Сергея Долидовича, семикратного олимпийца. Он принимал участие в уличных протестах и выступал против считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко.

Дополнение

В августе 2020 года в Беларуси состоялись президентские выборы, по итогам которых ЦИК объявил о победе Александра Лукашенко с результатом более 80 процентов. В день голосования в стране начались массовые протесты, растянувшиеся на несколько месяцев. Выступления граждан, убежденных в фальсификации результатов выборов, жестко пресекались ОМОНом.

Впоследствии протестующие изменили формат акций на локальный. Оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти, но в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей. По статьям, связанным с протестами, осуждены сотни граждан.