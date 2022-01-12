Нуланд: США готовы к продолжению переговоров с Россией

КИЕВ. 12 января. УНН. Первый раунд переговоров по “гарантиям безопасности” был обмен мнениями. Соединенные Штаты Америки готовы продолжить их с Россией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.

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“Этот первый раунд (переговоров с Россией — ред.) Был обменом мнениями. Мы открыты и поддерживаем продолжение разговора, если мы хотим добиться реального прогресса”, — заявила Нуланд.

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Представители США и России Венди Шерман и Сергей Рябков 10 января провели первый раунд переговоров по поводу “гарантий безопасности”.