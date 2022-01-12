Новости: Политика
12 января 2022, 00:50 • Юлиана Росковинская • 5550
США сотрудничают с Германией над задержкой запуска “Северного потока-2” - Нуланд
КИЕВ. 12 января. УНН. США сотрудничают с Германией и ЕС над задержкой запуска “Северного потока-2”. Газопровод могут остановить в случае прямой агрессии со стороны Российской Федерации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
Цитата
“Мы сейчас сотрудничаем с Германией, которая сотрудничает с ЕС, над тем, чтобы задержать запуск Северного потока-2“, а также остановить, если Россия прибегнет к агрессии”, — заявила Нуланд.
Напомним
США готовы к продолжению переговоров с Россией.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram