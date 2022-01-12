Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,51 0,0095  EUR: 31,17 0,0562 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В Иране состоялось уже два судебных заседания по сбитию самолета МАУ: детали
В Иране состоялось уже два судебных заседания по сбитию самолета МАУ: детали
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5550

США сотрудничают с Германией над задержкой запуска “Северного потока-2” - Нуланд

США сотрудничают с Германией над задержкой запуска “Северного потока-2” - Нуланд

КИЕВ. 12 января. УНН. США сотрудничают с Германией и ЕС над задержкой запуска “Северного потока-2”. Газопровод могут остановить в случае прямой агрессии со стороны Российской Федерации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.

Цитата

“Мы сейчас сотрудничаем с Германией, которая сотрудничает с ЕС, над тем, чтобы задержать запуск Северного потока-2“, а также остановить, если Россия прибегнет к агрессии”, — заявила Нуланд.

Напомним

США готовы к продолжению переговоров с Россией.

Источник: УНН
Теги: США
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.