США сотрудничают с Германией над задержкой запуска “Северного потока-2” - Нуланд

КИЕВ. 12 января. УНН. США сотрудничают с Германией и ЕС над задержкой запуска “Северного потока-2”. Газопровод могут остановить в случае прямой агрессии со стороны Российской Федерации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.

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“Мы сейчас сотрудничаем с Германией, которая сотрудничает с ЕС, над тем, чтобы задержать запуск Северного потока-2“, а также остановить, если Россия прибегнет к агрессии”, — заявила Нуланд.

Напомним

США готовы к продолжению переговоров с Россией.