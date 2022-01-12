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Нуланд: США заявили о готовности поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Нуланд: США заявили о готовности поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО

КИЕВ. 12 января. УНН. США поддержат Швецию и Финляндию в стремлении вступить в НАТО. По словам заместителя американского госсекретаря по политическим делам Виктории Нуланд, страны нужно оценивать по стандартам Альянса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на брифинг Нуланд в Госдепартаменте.

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“Мы всегда готовы поддержать Финляндию и Швецию, если захотят поговорить о членстве в НАТО. Мы готовы сделать это", - сказала Нуланд.

Она подчеркнула, что Швецию и Финляндию нужно оценивать по стандартам НАТО. При этом Нуланд уточнила, что в эти страны стабильны и в них сформировалась устоявшаяся демократия.

“Поэтому этот разговор (о членстве в НАТО — ред.) будет несколько иной, чем с другими странами, которые только переходят к демократическим системам и имеют проблемы с коррупцией, экономическими реформами, демократической стабильностью и тому подобное”, — уточнила представитель Госдепа.

Источник: УНН
Теги: Виктория Нуланд
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