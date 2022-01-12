Politico раскрыл содержание секретного пакета военной помощи Байдена Украине

КИЕВ. 12 января. УНН. США в рамках тайного пакета военной помощи собираются предоставить Украине радарную систему и морское оборудование. Об этом сообщает Politico со ссылкой на собственные источники, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что 200 миллионов долларов помощи были утверждены в рамках полномочий президента США Джо Байдена по сокращению расходов, которые позволяют ему просить госсекретаря обратиться к министру обороны с просьбой доставить предметы из имеющихся запасов Пентагона в страну, которая находится в опасности.

Затем команда президента США должна уведомить Конгресс, "что непредвиденная чрезвычайная ситуация нуждается в немедленной военной помощи".

Несколько сотрудников Конгресса сообщили, что впервые услышали об этом механизме во время недавнего секретного брифинга. Кроме того, по их словам, ни одно оружие из пакета в 200 миллионов долларов еще не поступило в Украину, поскольку весь процесс принятия решения только завершился.

Советник Президента Украины Владимира Зеленского, а также источник, знакомый с вопросом пакета помощи, сообщили, что Соединенные Штаты отправят в Украину радарные системы и определенное морское оборудование, хотя неясно, когда начнутся первые поставки.

Советник Зеленского добавил, что украинцы были проинформированы о будущей помощи в прошлом месяце "на самом высоком уровне".

"Учитывая, что разведка США последовательно предполагает, что Россия может начать полномасштабное вторжение, используя всю свою военную мощь, эта помощь позволила бы Украине нанести дополнительный ущерб России, но существенно не изменило бы результата”, — сказал советник.

В Госдепартаменте сообщили Politico, что США продолжат оказывать помощь Украине в течение следующих недель и месяцев “с помощью ряда механизмов, включая Инициативу по содействию безопасности Украины”.

В то же время, по словам одного из источников, знакомых с планом, военные службы США опасаются отправки своего оборудования в Восточную Европу. В конце концов, замена оборудования, запланированного на передачу, требует времени, оставляя пробел в этом вопросе на некоторое время.

Контекст

CNN узнал накануне, что администрация США одобрила дополнительную военную помощь Украине на 200 млн долларов.

По данным CNN, новый пакет предполагает передачу большей части того самого оборонного оборудования, которое США предоставляло Украине в прошлом, включительно со стрелковым оружием и боеприпасами, радиоприемниками, медицинским оборудованием, запасными частями и другим.

Отмечается, что пакет был утвержден лишь за несколько недель до начала переговоров США и Россия.