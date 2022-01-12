КИЕВ. 12 января. УНН. В 11:00 по киевскому времени в Брюсселе началось заседание Совета Россия-НАТО, на котором обсудят ситуацию с безопасностью в Европе, в частности вокруг Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

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"Заседание Совета НАТО-Россия — это своевременная возможность для диалога в критический момент для европейской безопасности. Когда напряжение высокое, важно, чтобы мы садились за один стол и решали наши проблемы", — говорится в сообщении.

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В 13:30 по Брюсселю (14:30 по Киеву) планируют провести пресс-конференцию генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга по итогам заседания.

Контекст

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. К требованиям Москвы относятся: запрет вступления Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с помощником президента России Юрием Ушаковым заявил, что США готовы вести переговоры с Кремлем как напрямую, так и через Совет НАТО-Россия и по линии ОБСЕ. Но Москва должна снять беспокойство Запада по наращиванию ее военного потенциала на границе с Украиной.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс получил последние “предложения” России, и такой диалог должен проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает абсурдными условия, при которых так называемые гарантии безопасности, которых требует Россия, обсуждали бы без Европы. Боррель также заявил, что любая дискуссия касательно Украины в рамках диалога по безопасности с Россией требует присутствия Киева за столом переговоров.

Со своей стороны Киев заявил о своем желании участвовать в консультациях.

В частности, накануне встречи делегаций из РФ и США глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что “гарантии безопасности” Путина в отношении сферы влияния являются неправомерными.

10 января в Женеве состоялись российско-американские переговоры по “гарантиям безопасности”, которых требует РФ. Встреча состоялась перед заседанием Совета Россия-НАТО, запланированным на 12 января.