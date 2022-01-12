НАПК проверило НАБУ и обвинило Сытника в нарушении антикоррупционного законодательства

КИЕВ. 12 января. УНН. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции советует внести директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику предписание за нарушения в организации антикоррупционной работы, передает УНН.

Об этом указано в акте НАПК по результатам проведения проверки деятельности НАБУ в период с 30 сентября 2018 года по 11 ноября 2021 года.

Антикоррупционеры с НАПК уличили антикоррупционеров из НАБУ в таких нарушениях:

- отсутствие антикоррупционных программ Национального бюро в 2018 и 2019 годах, согласованных НАПК;

- отсутствие механизмов поощрения и формирования культуры сообщения о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений;

- нарушение порядка рассмотрения сообщений о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений;

- принятие решения о назначении лиц на должности детективов НАБУ без получения всей информации от государственных органов и тому подобное.

Обвиняют в нарушениях непосредственно руководителя НАБУ Артема Сытника, который должен разработать механизм поощрения сообщений о коррупционных правонарушениях и создать регулярный канал онлайн-связи для их получения.

Кроме того, НАПК дало НАБУ ряд рекомендаций. Ознакомиться с ними можно по ссылке здесь.

Добавим

Transparency International Ukraine информирует, что неисполнение предписания карается административной ответственностью в виде штрафа.

Ранее директор бюро Артем Сытник уже привлекался к административной ответственности за коррупционные правонарушения и официально признан в Украине коррупционером.

В этом году у Сытника истекает срок полномочий директора бюро, однако он будет исполнять свои обязанности до назначения нового директора НАБУ, которого будут избирать с участием представителей иностранцев. В юридическом сообществе такое участие других государств в управлении внутренними делами Украины называют нарушением суверенитета страны.

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Только 1% украинцев оценили работу НАБУ как удовлетворительную.

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