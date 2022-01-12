В Украине в этом году планируют подписать четыре соглашения о свободной торговле

КИЕВ. 12 января. УНН. В Украине в этом году планируют подписать соглашения о свободной торговле с четырьмя странами, а также готовятся к подписанию соглашения о "промышленном безвизе" с ЕС. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства в среду, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Формирование высокотехнологичных кластеров экономики не возможно без поддержки экспорта и расширения его географии. Одним из ключевых акцентов в этом направлении станет подготовка к подписанию "промышленного безвиза" с ЕС, а также обновление торговых приложений соглашения об ассоциации", - рассказал Шмыгаль.

Детали

По его словам, в 2022 году запланировано подписание соглашений о зоне свободной торговли с Турцией, Тунисом, Канадой и Иорданией, а также обновление торговой сделки с США.

Дополнение

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что Украина ожидает присоединение к Европейской конвенции о едином транзите уже в 2022 году или так называемый “таможенный безвиз”.