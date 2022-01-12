Кабмин начал подготовку новой программы сотрудничества с МВФ

КИЕВ. 12 января. УНН. Кабинет министров Украины готовит новую программу сотрудничества с Международным валютным фондом, которая должна начаться по истечению срока действия действующей программы Stand-By. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам заседания правительства, сообщает УНН.

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"Важным в 2022 году остается дальнейшее активное сотрудничество с нашими международными партнерами. Мы хотим дать старт новым проектам и программам сотрудничества для обеспечения экономического восстановления и достижения устойчивого экономического роста Украины. Речь идет о продлении программы макрофинансовой помощи ЕС, а также о начале новой совместной с МВФ программы поддержки внедрения реформ по окончанию срока действия программы "Стенд-бай", - сообщил Шмыгаль.

Детали

Кроме того, он добавил, что на этот и следующий год запланировано подписать 5 безвизов с ЕС: "промышленный", "энергетический", "таможенный", "цифровой" и "транспортный".

Дополнение

В Министерстве финансов предусматривают, что следующая миссия Международного валютного фонда прибудет в феврале-марте.

Украина 24 ноября получила второй транш от Международного валютного фонда по программе Stand-By.

Завершение просмотра позволило Украине получить примерно 699 млн долларов США (500 млн SDR), в результате чего общий объем выплат в рамках текущей сделки составляет почти 2,8 млрд долларов США (2 млрд SDR).

18-месячную программу МВФ с Украиной в формате Stand-By с возможностью доступа к 5 млрд долларов одобрили 9 июня 2020 года с целью поддержки платежного баланса и бюджета в то время, как власти Украины борются с последствиями шока от пандемии COVID-19. Эта программа должна консолидировать предыдущие достижения и способствовать продвижению Украины путем важных структурных реформ с целью минимизации ключевых уязвимостей.

Теперь действие программы сотрудничества продлено до конца июня 2022 года.