Канцлер Германии высказался за "оживление нормандского формата"
Олаф Шольц
КИЕВ. 12 января. УНН. Германия выступает за "оживление нормандского формата" (Украина, РФ, Франция, ФРГ). Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в среду в Бундестаге, пишет УНН со ссылкой на Handelsblatt.
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“Мы активно следим за тем, чтобы снова появились возможности для оживления нормандского формата между странами, которые его инициировали, для преодоления кризиса в Украине”, - сказал Шольц.
Детали
Ввиду текущих международных переговоров по урегулированию кризиса между Россией и Украиной канцлер ФРГ выразил оптимизм в отношении прогресса в области безопасности в Европе. “Теперь есть четыре уровня обсуждения. И это хороший прогресс”, — сказал он.
В то же время Шольц говорил о серьезной угрозе безопасности в Европе. “Мы должны быть обеспокоены размещением войск вдоль границы с Украиной, и меня это тоже очень и очень беспокоит”, — сказал Шольц.
Фундаментальной константой в Европе всегда было то, “чтобы территориальная целостность государств оставалась в безопасности”, — сказал канцлер ФРГ. Это было потеряно с аннексией украинского полуострова Крым Россией в 2014 году.
“Мы должны вернуться к этой ситуации. Мы это сделаем”, — заверил Шольц.
В составе Европейского союза и НАТО, а также вместе с американскими союзниками “мы четко обеспечим, чтобы все эти форматы диалога снова использовались для обеспечения того, чтобы мы достигли необходимого прогресса для безопасности в Европе”, указал он.
Шольц упомянул о переговорах в Совете Россия-НАТО, обсуждениях между США и Россией в начале недели и запланированных на эту неделю переговорах в Организации по безопасности и Сотрудничество в Европе (ОБСЕ).
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости проведения следующего саммита в Нормандском формате. Предыдущий соостоялся 9 декабря 2019 года в Париже.