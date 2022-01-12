Канцлер Германии высказался за "оживление нормандского формата"

КИЕВ. 12 января. УНН. Германия выступает за "оживление нормандского формата" (Украина, РФ, Франция, ФРГ). Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в среду в Бундестаге, пишет УНН со ссылкой на Handelsblatt.

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“Мы активно следим за тем, чтобы снова появились возможности для оживления нормандского формата между странами, которые его инициировали, для преодоления кризиса в Украине”, - сказал Шольц.

Детали

Ввиду текущих международных переговоров по урегулированию кризиса между Россией и Украиной канцлер ФРГ выразил оптимизм в отношении прогресса в области безопасности в Европе. “Теперь есть четыре уровня обсуждения. И это хороший прогресс”, — сказал он.

В то же время Шольц говорил о серьезной угрозе безопасности в Европе. “Мы должны быть обеспокоены размещением войск вдоль границы с Украиной, и меня это тоже очень и очень беспокоит”, — сказал Шольц.

Фундаментальной константой в Европе всегда было то, “чтобы территориальная целостность государств оставалась в безопасности”, — сказал канцлер ФРГ. Это было потеряно с аннексией украинского полуострова Крым Россией в 2014 году.

“Мы должны вернуться к этой ситуации. Мы это сделаем”, — заверил Шольц.

В составе Европейского союза и НАТО, а также вместе с американскими союзниками “мы четко обеспечим, чтобы все эти форматы диалога снова использовались для обеспечения того, чтобы мы достигли необходимого прогресса для безопасности в Европе”, указал он.

Шольц упомянул о переговорах в Совете Россия-НАТО, обсуждениях между США и Россией в начале недели и запланированных на эту неделю переговорах в Организации по безопасности и Сотрудничество в Европе (ОБСЕ).

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости проведения следующего саммита в Нормандском формате. Предыдущий соостоялся 9 декабря 2019 года в Париже.