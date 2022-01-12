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НАТО заинтересовано в переговорах с РФ по контролю над вооружениями: Москва пока не дала четкого ответа

НАТО заинтересовано в переговорах с РФ по контролю над вооружениями: Москва пока не дала четкого ответа

КИЕВ. 12 января. УНН. Союзники по НАТО заинтересованы в возможности продолжить диалог с Россией по контролю над вооружениями. Об этом заявил во время брифинга по итогам заседания Совета Россия-НАТО (СРН) Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, передает корреспондент УНН.

Цитата:

“Я предложил, и союзники поддержали то, что нам нужно запланировать определенный график заседаний СРН по ракетам, по контролю над вооружениями и по другим вопросам, о которых я говорил. Россия не дала согласия на это предложение, но и не отказалась от него. Представители России заявили, что им потребуется время, и затем они представят ответ НАТО. Тогда мы сможем провести эти заседания”, — сказал Генсек.

Детали

По словам Столтенберга, в НАТО готовы провести такие заседания и надеятся, что Россия будет готова провести ряд встреч по этим вопросам.

Он отметил, что встречи могут проходить в разных форматах.

Что было ранее

Ранее сегодня в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия-НАТО, на котором обсуждали ситуацию с безопасностью в Европе, в частности вокруг Украины.

Источник: УНН
Теги: Россия, НАТО, вооружение, Йенс Столтенберг
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