Протесты в Казахстане: генсек ОДКБ сообщил Токаеву о начале вывода "миротворческого контингента"
КИЕВ. 12 января. УНН. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сообщил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о начале вывода из этой страны миротворческого контингента. Об этом говорится на сайте президента Казахстана, передает УНН.
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“Генеральный секретарь ОДКБ проинформировал о ходе выполнения миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане, в том числе о начале вывода из страны контингентов государств-членов Организации в обозначенные Главой Казахстана сроки”, — говорится в сообщении.
Что было ранее
Протесты в Казахстане вспыхнули после того, как 1 января вдвое выросли цены на автомобильный газ: с 60 тенге до 120 за литр.
В ночь на 5 января из-за массового характера митингов президент Казахстана ввел в Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской областях чрезвычайное положение.
Утром 5 января Токаев отправил правительство Казахстана в отставку. Он также поручил ввести временное государственное регулирование цен на сжиженный газ, а также бензин и дизель.
Кроме того, сообщали, что Нурсултан Назарбаев на фоне протестов уходит в отставку.
Однако протесты не утихли.
В пятницу, 7 января Токаев заявил, что дал силовикам приказ открывать огонь на поражение по участникам протестов без предупреждения.