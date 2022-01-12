Трудно понять, почему Россия чувствует угрозу со стороны Украины – Шерман

КИЕВ. 12 января. УНН. Соединенным Штатам трудно понять опасения России по поводу Украины. Об этом на пресс-конференции в среду зявила заместительница госсекретаря США Венди Шерман, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Реальность здесь такова, что если у России есть забота о своей безопасности, о чем, честно говоря, я сегодня громко и отчетливо слышала, то Россия — большая страна с огромной территорией, она является постоянным членом Совета безопасности, у нее крупнейшие вооруженные силы в Европе. Наряду с США она является крупнейшим ядерным государством на Земле. Она - сильная страна. Честно говоря, трудно понять тот факт, что она чувствует угрозу со стороны Украины – маленькой и все еще развивающейся демократии. Зачем им 100 тысяч солдат на их границе, которые, как они говорят, не для вторжения, а для учений", - сказала Шерман.

По ее словам, назначение размещения этих войск до сих пор не понятное.

Что было раньше

Сегодня в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия-НАТО, на котором обсуждали ситуацию с безопасностью в Европе, в частности вокруг Украины.

Контекст

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. К требованиям Москвы относятся: запрет вступления Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с помощником президента России Юрием Ушаковым заявил, что США готовы вести переговоры с Кремлем как напрямую, так и через Совет НАТО-Россия и по линии ОБСЕ. Но Москва должна снять беспокойство Запада по наращиванию ее военного потенциала на границе с Украиной.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс получил последние “предложения” России, и такой диалог должен проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает абсурдными условия, при которых так называемые гарантии безопасности, которых требует Россия, обсуждали бы без Европы. Боррель также заявил, что любая дискуссия касательно Украины в рамках диалога по безопасности с Россией требует присутствия Киева за столом переговоров.

Со своей стороны Киев заявил о своем желании участвовать в консультациях.

В частности, накануне встречи делегаций из РФ и США глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что “гарантии безопасности” Путина в отношении сферы влияния являются неправомерными.

10 января в Женеве состоялись российско-американские переговоры по “гарантиям безопасности”, которых требует РФ. Встреча состоялась перед заседанием Совета Россия-НАТО, запланированным на 12 января.