Саакашвили сегодня посетил украинский консул. Завтра экс-президента Грузии ожидают в суде

КИЕВ. 12 января. УНН. Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили сегодня, 12 января, посетил украинский консул, а завтра он должен быть доставлен на судебное заседание. Об этом на своей странице в Facebook сообщила нардеп Лиза Ясько, передает УНН.

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“Сегодня украинский консул смогла посетить его. По состоянию на сегодня, личный врач до сих пор не смог к нему попасть”, — сообщила Ясько.

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Также она сообщила, что завтра состоится судебное заседание, на котором должен присутствовать и Саакашвили.

“Завтра достаточно важный день, будет суд и Михаил Саакашвили собирается быть на суде и очень надеемся, что его привезут. Также на суде впервые будет присутствовать украинский адвокат. Надеемся, ему дадут разрешение”, — отметила она.

Что было ранее

Саакашвили, против которого в Грузии есть несколько уголовных дел, задержали 1 октября в Тбилиси. Сообщали, что он незаконно пересек границу страны. Бывший грузинский лидер голодал 50 дней в знак протеста, поскольку считает себя политзаключенным.

Так, 8 ноября из-за ухудшения состояния здоровья Саакашвили перевели в больницу при тюрьме в Глданском районе Тбилиси.

Группа врачей по инициативе омбудсмена Грузии Нино Ломджарии обследовала заключенного Саакашвили и осмотрела условия тюремной больницы. В заключении отметили, что из-за длительной голодовки у Саакашвили развились судороги, вызванные энцефалопатией Вернике — серьезное заболевание мозга, вследствие которого можно впасть в кому.

19 ноября Саакашвили перевезли из тюремной больницы в военный госпиталь в Гори. После этого бывший президент Грузии прекратил голодовку. В военном госпитале он находился в отделении интенсивной терапии, а затем проходил курс реабилитации.

При этом медики призывали власти Грузии немедленно перевести заключенного в многопрофильную высокотехнологичную больницу для проведения исследований головного мозга.

Однако 30 декабря стало известно, что Саакашвили из военного госпиталя перевезли назад в тюрьму в Рустави.

Напомним

В Грузии сторонники Саакашвили объявили о создании “групп неповиновения” и начале протестов.