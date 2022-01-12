В ГБР ожидают, что Порошенко изберут меру пресечения в день его возвращения - 17 января

КИЕВ. 12 января. УНН. В Государственном бюро расследований сделали заявление о возвращении в Украину пятого президента Петра Порошенко и отметили, что рассчитывают на проведение всех необходимых процессуальных действий в день его возвращения, в том числе избрание меры пресечения, передает УНН со ссылкой на ГБР.

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"По информации из СМИ, пятый Президент Украины планирует вернуться в Украину 17 января 2022 года. Поэтому органы досудебного расследования рассчитывают на проведение всех необходимых процессуальных действий в день его возврата, в том числе избрание меры пресечения", - говорится в сообщении.

В ГБР также отметили, что уклонение пятым Президентом Украины от выполнения процессуальных обязанностей подозреваемого и от явки в суд может расцениваться как один из рисков, что окажет основания следственному судье для вынесения решения о применении наиболее строгого пресечения.

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Также в Бюро напомнили, что в декабре 2021 года пытались вручить Порошенко повестку, но он проигнорировал представителей правоохранительного органа и уехал в неизвестном направлении.

"... С целью выполнения народным депутатом возложенных на него процессуальных обязанностей, следователь по согласованию с и.о. Генерального прокурора обратился в Печерский райсуд города Киева с соответствующим ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

В связи с тем, что указанный нардеп уклонился от явки в суд, указанное ходатайство до сих пор не рассмотрено следственным судьей", - отметили в ГБР.

Ранее

Адвокат Игорь Головань сообщил, что Печерский районный суд Киева разрешил задержать пятого президента Украины Петра Порошенко для доставки в суд для избрания ему меры пресечения.

Что было раньше

6 января Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество пятого президента Украины Петра Порошенко.

Порошенко сообщено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций.

Пятого президента Украины вызвали 23 декабря в ГБР, однако он находился за границей.

6 января Порошенко сообщил, что 17 января вернется в Украину и встретится с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой.