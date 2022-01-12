Под санкции попадет Путин, а также главы МИД и Минобороны РФ. В США представили законопроект - как будут действовать в случае вторжения в Украину

КИЕВ. 12 января. УНН. В Сенат Соединенных Штатов внесли законопроект о новых санкциях против России и в частности ее президента Владимира Путина в случае вторжения в Украину. Об этом пишет УНН со ссылкой на текст законопроекта.

Цитата

“Сенатор США Боб Менендес, председатель сенатского комитета по международным отношениям, сегодня возглавил 25 своих коллег-демократов в Сенате по представлению Закона о защите суверенитета Украины 2022 года. Поскольку Кремль продолжает неоправданно наращивать военную мощь вдоль границы с Украиной, предложение сенатских демократов по сдерживанию военной эскалации посылает четкий сигнал о том, что Соединенные Штаты готовы наложить разрушительные последствия на Путина и российскую экономику, если он пойдет путем повторного вторжения в Украину”, — говорится в тексте законопроекта.

Детали

Так, закон наложит санкции на российский банковский сектор и высокопоставленных военных и правительственных чиновников, если Путин усилит враждебные действия в Украине или против нее.

Законопроект также запрещает операции с первичным и вторичным суверенным долгом России и санкционирует санкции в отношении добывающих отраслей России, а также в отношении провайдеров специализированных финансовых услуг обмена сообщениями (например, SWIFT).

“Чтобы помочь удовлетворить неотложные нужды обороны, законодательство призывает министерство обороны и государство ускорить передачу оборонных изделий для укрепления обороноспособности Украины и санкционирует дополнительную экстренную помощь Украине в размере 500 миллионов долларов в случае повторного вторжения России”, — говорится в тексте.

В частности, документ предусматривает введение санкций в отношении президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, Министра обороны Сергея Шойгу, а также начальника Генерального штаба Вооруженных сил и командующих разными видами вооруженных сил, включая воздушно-десантные и военно-морские силы.

Документ предлагает обнародовать публичный отчет об активах президента РФ Владимира Путина и его окружения. При этом отмечается, что он должен быть представлен не позднее 180 дней после вступления в силу этого закона”.

Согласно тексту документа, в отчет должны быть включены данные об активах, вклады, банковские счета, деловые интересы в самой РФ и за рубежом, а также соответствующая информация о бенефициарах такого бизнеса, что принадлежат Путину, его окружению и членам их семей (супруги, дети, родители, братья и сестры). Кроме того, отчет должен включать оценку ежегодного общего дохода Путина и членов его семьи за 2017-2021 годы.

Также санкции в случае российского вторжения в Украину будут введены против финансовых институтов:

— Сбербанк,

— ВТБ,

— Газпромбанк,

— ВЕБ.РФ,

— Российский фонд прямых инвестиций,

— Кредитный банк Москвы,

— Альфа-банк,

— Россельхозбанк,

— ФК Банк Открытие,

— Промсвязьбанк,

— Совкомбанк,

— Транскапиталбанк.

Документ выражает и мнение Конгресса США, что “Северный поток-2” является инструментом вредоносного влияния РФ, и что Соединенные Штаты "должны рассмотреть все доступные и соответствующие меры, чтобы предотвратить ввод в эксплуатацию трубопровода".

При этом документ поручает Белому дому пересмотреть свой предыдущий отказ от Nord Stream 2 в свете наращивания военного потенциала Кремля и агрессии в отношении Украины.

Напомним

Россия заявила, что продолжит проводить военные учения в четырех областях вблизи украинской границы, никакой связи между маневрами войск и переговорами с Западом нет.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщал, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных в 400 км от российско-украинской границы.

The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщает, что численность российских войск на границе с Украиной в последние недели оставалась стабильной, однако президент РФ Владимир Путин начал делать шаги по переброске на места военных вертолетов.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.