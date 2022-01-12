Украина и Канада обсудили шаги для сдерживания России от новой волны агрессии в Европе

КИЕВ. 12 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли - обсудили шаги для сдерживания России от новой волны агрессии в Европе, в частности воплощение болезненного для Москвы комплексного пакета сдерживания, передает УНН со ссылкой на МИД.

Детали

По данным МИД, глава канадской дипломатии отметила неприемлемость требований России относительно предоставления ей гарантий невступления Украины в НАТО. Она подтвердила непоколебимую поддержку нашего государства на фоне российских угроз и наращивание российского военного присутствия вдоль государственной границы и на временно оккупированных территориях Украины.

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"Дмитрий Кулеба и Мелани Жоли обсудили шаги для сдерживания России от новой волны агрессии в Европе, в частности воплощение болезненного для Москвы комплексного пакета сдерживания, который включает политические, экономические и мероприятия по безопасности. Министр поблагодарил коллегу за усилия Канады по консолидации международного ответа на агрессивные действия России", - говорится в сообщении.

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Отдельной темой разговора стало дальнейшее развитие сотрудничества Украины и Канады в сферах безопасности и обороны.

Министры договорились активизировать взаимодействие для привлечения Ирана к ответственности за катастрофу самолета PS752 и установлении справедливости в этой трагедии.

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Контекст

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщал, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных в 400 км от российско-украинской границы.

The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщает, что численность российских войск на границе с Украиной в последние недели оставалась стабильной, однако президент РФ Владимир Путин начал делать шаги по переброске на места военных вертолетов.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.