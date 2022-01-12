Американская телеведущая сравнила Путина с баскетболистом Леброном Джеймсом

КИЕВ. 12 января. УНН. Ведущая телеканала Fox News Лора Ингрэм в своем Twitter провела параллель между умением президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина вести переговоры и игрой в баскетбол и сравнила лидера РФ с Леброном Джеймсом. Об этом она написала в своем Twitter, передает УНН.

Цитата

“Позволить Путину вести переговоры с командой Байдена — это все равно, что позволить Леброну Джеймсу играть против учеников средней школы”, — написала она.

Детали

В частности, она отметила, что следующий шаг Путина в отношении Украины является загадкой.

"Следующий шаг Путина - загадка. Именно так, как он любит”, — отметила она.

Напомним

Россия заявила, что продолжит проводить военные учения в четырех областях вблизи украинской границы, никакой связи между маневрами войск и переговорами с Западом нет.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщал, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных в 400 км от российско-украинской границы.

The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщает, что численность российских войск на границе с Украиной в последние недели оставалась стабильной, однако президент РФ Владимир Путин начал делать шаги по переброске на места военных вертолетов.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.