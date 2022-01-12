Новый законопроект о санкциях: США могут не ждать вторжения РФ в Украину, а реагировать на эскалацию

КИЕВ. 12 января. УНН. Президент США Джо Байден в течение 15 дней после вступления в силу "Акта О защите суверенитета Украины" должен оценить рост эскалации и враждебных действий со стороны России против Украины, после чего в течение двух месяцев будут внедрены санкции против президента РФ Владимира Путина и его окружения. Об этом пишет УНН со ссылкой на опубликованный Сенатом США законопроект.

Цитата

"Законопроект предусматривает, что после его вступления в силу в течение 15 дней президент США должен будет оценить, наблюдается ли значительный рост эскалации и враждебных действий со стороны РФ (или подконтрольных ей сил) в отношении Украины, по сравнению с 1 декабря 2021 года", - говорится в документе.

Детали

При этом отмечается, что если Байден констатирует такую эскалацию, то в течение 30 дней он должен будет ввести предусмотренные законопроектом санкции против ключевых российских банков, а в течение 60 дней - против Владимира Путина и других военно-политических руководителей РФ.

При этом международные системы денежных переводов (например, SWIFT) получат 90 дней на то, чтобы прекратить оказывать услуги подсанкционным российским банкам.

Напомним

Накануне, в Сенат Соединенных Штатов внесли законопроект о новых санкциях против России и в частности ее президента Владимира Путина в случае вторжения в Украину.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщал, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных в 400 км от российско-украинской границы.

The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщает, что численность российских войск на границе с Украиной в последние недели оставалась стабильной, однако президент РФ Владимир Путин начал делать шаги по переброске на места военных вертолетов.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.