Зеленский хочет, чтобы ограничения на олигархов распространялись и за пределами Украины - Малюська

КИЕВ. 13 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский на последнем заседании СНБО поручил отработать механизм, что позволяет расширить ограничения для олигархов за рубежом. Об этом рассказал министр юстиции Украины Денис Малюська, пишет УНН.

Детали

30 декабря Заленский поручил СНБО отработать механизм взаимодействия с международными и иностранными партнерами для того, чтобы статус олигарха и связанные с ним ограничения не оставались исключительно в пределах страны.

Цитата

“Чтобы наши партнеры также реагировали, также устанавливали дополнительный контроль в отношении активов и деятельности таких лиц за рубежом”, — заявил Малюська.

Также он подчеркнул, что статус олигарха автоматически приведет к помехам для таких лиц ведения бизнеса за рубежом.

“Но мы хотели бы, чтобы это было также нормативно урегулирован, а не только на процедурах комплаенсу западных бизнес-компаний”, — сказал он.