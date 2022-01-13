Сегодня аэропорт Алматы возобновляет работу

КИЕВ. 13 января. УНН. Международный аэропорт Алматы в Казахстане, где год начался протестами, возобновит работу сегодня, 13 января. Об этом говорится в сообщении прессслужбы Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, пишет УНН.

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“С 13 января 2022 года Международный аэропорт Алматы возобновляет работу. По предварительной информации руководства аэропорта, будут осуществляться внутренние и международные рейсы с 8:00 до 21:00 часа по времени расписания полетов авиакомпании”, — сказано в сообщении.

Ранее

Ранее из-за массовых протестов в Казахстане аэропорты прекратили свою работу. Протесты в Казахстане вспыхнули после того, как 1 января вдвое выросли цены на автомобильный газ: с 60 тенге до 120 за литр.

На прошлой неделе стало известно о захвате аэропорта Алматы в результате митингов в Казахстане. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что “террористические банды” захватили в городе аэропорт и пять самолетов.

10 января власти Казахстана заявили, что ситуация стабилизировалась и “находится под контролем”. Аэропорты возобновили работу в штатном режиме, за исключением аэропортов Алматы и Талдыкоргана.

В то же время, по данным МИД Украины, международное авиасообщение с Нур-Султаном полностью восстановлено за исключением некоторых рейсов европейских авиакомпаний. В частности, на 13 и 16 января запланированы регулярные рейсы в Киев.