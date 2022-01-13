Каждый руководитель в ГНС должен нести персональную ответственность за поступки своих подчиненных - Татьяна Кириенко

КИЕВ. 13 января. УНН. Исполняющая обязанности председателя Государственной налоговой службы Украины Татьяна Кириенко приняла решение об увольнении с должности исполняющего обязанности председателя - заместителя председателя ГУ ГНС в Ровенской области Виталия Чуя из-за задержания одного из сотрудников ГНС за взяточничество. Об этом сообщила пресс-служба ГНС Украины, пишет УНН.

"При вступлении в должность я задекларировала свою принципиальную позицию относительно неизбежных изменений, которые будут происходить в деятельности службы. Каждый руководитель в службе должен нести персональную ответственность за свои действия и поступки своих подчиненных”, — цитирует пресс-служба и.о. председателя ГНС.

По убеждению Татьяны Кириенко, налогоплательщики должны четко понимать, что они защищены от любых нарушений их прав представителями налоговой службы.

"Мои решения и в дальнейшем будут соответствовать требованиям нулевой толерантности к коррупции в ГНС. Уверена, что каждый специалист службы поддерживает и разделяет данную позицию", - подчеркнула и.о. председателя ГНС.

Татьяна Кириенко также напомнила, что налогоплательщики могут предоставлять информацию о неправомерных действиях или бездействии должностных лиц ГНС через web-портал ГНС.

Напомним, что 10 января сотрудники Нацполиции задержали заместителя начальника одного из отделов ГУ ГНС в Ровенской области при получении взятки на сумму 25 тысяч гривен. Ему сообщили о подозрении, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.