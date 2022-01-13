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Министр обороны ФРГ считает, что "Северный поток-2" не стоит связывать с ситуацией вокруг Украины

Министр обороны ФРГ считает, что "Северный поток-2" не стоит связывать с ситуацией вокруг Украины

КИЕВ. 13 января. УНН. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт в четверг предостерегла от увязывания газопровода “Северный поток-2”, предназначенного для транспортировки природного газа из России в Германию, и разногласий с Москвой в отношении Украины, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата:

"Мы не должны втягивать ("Северный поток-2") в этот конфликт", - сказала Ламбрехт в интервью телеканалу rbb.

"Нам нужно решить этот конфликт, и нам нужно решить его в переговорах — это та возможность, которая у нас есть на данный момент, и мы должны использовать ее, а не привязываться к проектам, которые не имеют никакого отношения к этому конфликту", - считает глава Минобороны ФРГ.

Дополнение

Трубопровод стоимостью 11 миллиардов долларов, которым руководит российская государственная газовая компания "Газпром", немецкие регулирующие органы могут одобрить в середине года, заявил на прошлой неделе исполнительный директор Uniper, одной из пяти европейских энергетических компаний, которые помогают финансировать трубопровод.

Соединенные Штаты, а также некоторые европейские страны, включая Украину и Польшу, выступают против трубопровода, который лишит Киев получения оплаты за транзит, а также усилит влияние Москвы на Европу, где цены на газ стремительно растут.

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, Северный поток-2
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