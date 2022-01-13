Правительство продлило действие благотворительной программы "Нафтогаза", увеличив ее финансирование вдвое - Верещук

КИЕВ. 13 января. УНН. Правительство продлило действие благотворительной программы НАК "Нафтогаз Украины" для Донецкой и Луганской областей. Об этом на своей странице в Facebook сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, пишет УНН.

Цитата:

“Правительство продлило действие программы на 2022 год, увеличил ее финансирование вдвое (со 100 млн грн до 200 млн грн), а также распространило ее на Херсонскую область.

Это круто! Потому что это средства на социальную инфраструктуру образования и улучшение комфорта пересечения КПВВ с временно оккупированными территориями”, — написала она, поблагодарив коллег за поддержку.

Дополнение

В рамках действия программы в течение 2022 года будет продолжаться внедрение новейших энергоэффективных технологий на объектах социальной инфраструктуры и в сервисных зонах контрольных пунктов въезда-выезда, что позволит частично обеспечить общины источником автономного электропитания и уменьшить их энергозависимость.

Кроме того, документом предусматривается установка малых солнечных электростанций на крышах зданий и сооружений, устройства на базе фотоэлектрических модулей освещения пешеходных переходов и мест общего пользования, а также обеспечение электрическими транспортными средствами для перевозки пассажиров.

Добавим, по данным Минреинтеграции, в 2021 году для реализации этой программы было определено 64 объекта, из которых 32 объекта расположены в Луганской и 32 - в Донецкой областях. Среди них 8 детских садов, 19 учреждений образования, 6 лечебных учреждений, 12 объектов социально-культурного назначения, 19 объектов инфраструктуры.

В рамках этого же проекта в декабре 2021 года в Донецкой и Луганской областях установили 11 “умных” остановок общественного транспорта.

Напомним

Ранее Ирина Верещук рассказала, что именно “Нафтогаз” является спонсором программ по внедрению новейших энергоэффективных технологий на объектах социальной инфраструктуры Донецкой и Луганской областей: детских садах, больницах, школах.

Это, например, солнечные батареи на крышах домов, освещение улиц с использованием новейших энерготехнологий и т.д.