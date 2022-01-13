После переговоров США и НАТО с Россией: в Вене собрался постсовет ОБСЕ

КИЕВ. 13 января. УНН. Постоянный совет ОБСЕ начал заседание в Вене в четверг, где ожидается обсуждение в том числе "гарантий безопасности", которые требует РФ, пишет УНН со ссылкой на сообщение польского председательства в ОБСЕ.

Встреча происходит на фоне надежд подтолкнуть Россию, Соединенные Штаты и их европейских союзников к диалогу, чтобы разрядить нарастающую кризис на границе Украины, отмечали ранее СМИ.

Цитата:

"Началось первое заседание Постоянного совета ОБСЕ в 2022 году. Министр (глава МИД Польши - ред.) Збигнев Рау представляет повестку дня и приоритеты польского председательства в ОБСЕ", - говорится в сообщении председательства в Twitter.

Детали

По сообщениям, представитель России в ОБСЕ заявил, что "два российских документа - это не ультиматум, а скорее приглашение к содержательной дискуссии". Он добавил, что "Россия - миролюбивая страна, но мира не может быть любой ценой", сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

Представитель США в ОБСЕ заявил, что "не должно быть терпимости к явным или неявным сферам влияния, и отметил, что никого не заставляли подписываться под Хельсинскими соглашениями", добавил Йозвяк.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.

Переговоры с РФ состоялись с США, НАТО и ОБСЕ - в рамках российско-американского диалога на высоком уровне в Женеве 10 января, затем на заседании Совета Россия-НАТО 12 января в Брюсселе, а 13 января в Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ.

В НАТО отвергли основные требования по "гарантиям безопасности" России - союзники во время заседания Совета Россия-НАТО подтвердили политику открытых дверей НАТО и право каждой страны выбирать свои собственные механизмы обеспечения безопасности. США также указали, что не пойдут на запрет расширения НАТО и возвращение к 1997 году.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель тем времене считает абсурдными условия, при которых так называемые "гарантии безопасности", которых требует Россия, обсуждались бы без Европы.

Украина заявила о желании участвовать в консультациях.