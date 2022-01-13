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Глава дипломатии ЕС: судьба "Северного потока-2" связана с поведением России в отношении Украины

Глава дипломатии ЕС: судьба "Северного потока-2" связана с поведением России в отношении Украины

Жозеп Боррель

КИЕВ. 13 января. УНН. Судьба газопровода "Северный поток-2" связана с любым потенциальным конфликтом с Россией из-за Украины. Об этом заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, которого цитирует Reuters, пишет УНН.

Цитата:

“Безусловно, функционирование этой инфраструктуры будет зависеть и от развития событий в Украине и от позиции России”, — сказал он журналистам после встречи министров обороны стран Евросоюза в Бресте во Франции.

"Нельзя себе представить, что мы думаем с одной стороны о введении санкций (против России), на всякий случай, а с другой - о запуске инфраструктуры. Это, безусловно, связано с военной ситуацией в Украине, это очевидно", - добавил Боррель.

Детали

Также Борррель заявил, что в случае деэскалации со стороны России, решение об открытии газопровода между Россией и Германией будет в руках немецких и европейских регуляторов.

Добавим, только ранее сегодня стало известно, что министр обороны Германии Кристина Ламбрехт предостерегла от увязывания газопровода “Северный поток-2”, предназначенного для транспортировки природного газа из России в Германию, и разногласий с Москвой по поводу Украины.

Дополнение

Трубопровод стоимостью 11 миллиардов долларов, которым руководит российская государственная газовая компания “Газпром”, немецкие регулирующие органы могут одобрить в середине года, заявил на прошлой неделе исполнительный директор Uniper, одной из пяти европейских энергетических компаний, которые помогают финансировать трубопровод.

Соединенные Штаты, а также некоторые европейские страны, включая Украину и Польшу, выступают против трубопровода, который лишит Киев получения оплаты за транзит, а также усилит влияние Москвы на Европу, где цены на газ стремительно растут.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, Украина, Северный поток-2
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