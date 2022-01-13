Постпред США при ОБСЕ на фоне требований России: нельзя вознаграждать агрессию, угрозы и шантаж

КИЕВ. 13 января. УНН. США рассматривают неспровоцированные действия России в отношении Украины как непосредственный вызов миру и безопасности в регионе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и имеют желание проводить дипломатию и деэскалацию, опираясь на диалог, однако во время обсуждения нужно решительно отвергнуть шантаж и никогда не допускать, чтобы агрессия и угрозы были вознаграждены. Об этом в четверг во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене при участии России сказал постоянный представитель США Майкл Карпентер, пишет УНН.

Цитата:

"Позвольте мне прояснить одну вещь: готовясь к открытому диалогу о том, как укрепить безопасность на благо всех, мы должны решительно отвергнуть шантаж и никогда не позволять вознаграждать агрессию и угрозы", - сказал Карпентер.

Посол США при ОБСЕ отметил, что нужно решительно защищать, а не ослаблять основополагающие принципы и обязательства.

"Есть много тем, которые мы можем и должны обсуждать, и мы должны прислушиваться к каждому голосу за этим столом. Мы должны неустанно искать действенные решения. Но мы никогда не должны мириться с попранием или размыванием наших основополагающих принципов. Это означает отсутствие терпимости к явным или неявным сферам влияния, никаких ограничений суверенного права наций выбирать свои собственные альянсы, никаких привилегий требованиям безопасности одного государства над требованиями другого", - добавил он.

Детали

Во время заседания новый глава ОБСЕ Збигнев Рау назвал организацию платформой для обсуждения вызовов и призвал активизировать дебаты о европейской безопасности.

Карпентер в ответ приветствовал предложение Рау использовать ОБСЕ как площадку для активизации дискуссии по европейской безопасности.

"Мы рассматриваем неспровоцированные действия России в отношении Украины как непосредственный и безотлагательный вызов миру и безопасности в регионе ОБСЕ. У нас есть желание и предпочтение проводить дипломатию и деэскалацию, опираясь на обсуждения здесь и в других местах на этой неделе. Только в ОБСЕ мы можем сесть за один стол, при равных правах всех 57 государств-участников, чтобы обсудить пути укрепления безопасности в соответствии с основополагающими принципами и обязательствами, включая уважение суверенитета и территориальной целостности государств-участников, неприкосновенность границ друг друга, а также неприменение силы или угрозы силой", - отметил посол США.

Он заявил: США считают, что ОБСЕ является наиболее инклюзивной площадкой для обсуждения беспокойств относительно вооруженных сил и повышения военной транспарентности, разрешения конфликтов и укрепления доверия.

"Мы намерены высказывать наше откровенное беспокойство действиями России, особенно ее угрозами против Украины, а также искать сферы, в которых наши интересы могут пересекаться с Россией", - добавил Карпентер.

"Соединенные Штаты будут тесно сотрудничать с польским руководством, чтобы гарантировать, что мы найдем решение для современных вызовов, которые основываются на наших обязательствах и принципах. Никто не навязывал эти принципы и обязательства ни одному другому государству. Ни одно государство не заставляли подписывать Хельсинские соглашения... Применение этих принципов, особенно когда мы решаем самые сложные задачи, остается единственным способом обеспечить безопасность нашего региона", - подытожил постпред США.

Дополнение

Россия и Запад заняли бескомпромиссную позицию во время переговоров на этой неделе, чтобы обсудить напряженность вокруг Украины. В то время как Москва требовала остановить расширение НАТО, Вашингтон и его союзники категорически отбросили такие требования.

Переговоры Россия-США в понедельник в Женеве и встреча Россия-НАТО в среду в Брюсселе не смогли сократить разрыв в позициях, хотя стороны оставили открытой возможность для будущих переговоров по контролю над вооружениями и способам предотвращения военных инцидентов между Россией и Западом, отмечает AP.

Переговоры проходят на фоне того, как украинские власти и западные партнеры обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.

Переговоры с РФ состоялись с США, НАТО и ОБСЕ - в рамках российско-американского диалога на высоком уровне в Женеве 10 января, затем на заседании Совета Россия-НАТО 12 января в Брюсселе, а 13 января в Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ.