Великобритания напомнила России о Будапештском меморандуме

КИЕВ. 13 января. УНН. Россия должна соблюдать обязательства, под которыми она добровольно подписалась, это в том числе и Будапештский меморандум, что гарантирует "уважение независимости и суверенитета и границ Украины". Об этом заявил постоянный представитель Великобритании при ОБСЕ Нейл Буш в четверг во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене с участием РФ, пишет УНН.

Цитата:

"Мы полны решимости поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины перед лицом угрожающего поведения России. Россия должна соблюдать обязательства, под которыми она добровольно подписалась, а именно Хельсинкский заключительный акт и Минские протоколы, а также Будапештский меморандум, гарантирующие "уважение независимости и суверенитета и границ Украины". Россия должна провести деэскалацию ситуации на границе и вывести свои войска с территории Украины", - отметил Буш.

Детали

Постпред Британии назвал наращивание российских сил вокруг Украины "неспровоцированным и неоправданным".

Он также указал, что Великобритания продолжает призывать Россию прекратить незаконную аннексию Крыма и дестабилизирующую деятельность на востоке Украины и придерживаться своих принципов и обязательств в рамках ОБСЕ. "Это включает военную транспарентность", - добавил британский посол.

Буш добавил, что Британия поддерживает подход нового председателя ОБСЕ, главы МИД Польши Збигнева Рау к тому, чтобы ОБСЕ использовалась как платформа для дискуссий по европейской безопасности.

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Дополнение

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращения военных учений вблизи ее границ.

Переговоры с РФ состоялись с США, НАТО и ОБСЕ - в рамках российско-американского диалога на высоком уровне в Женеве 10 января, затем на заседании Совета Россия-НАТО 12 января, а 13 января в Вене на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

Россия и Запад заняли бескомпромиссную позицию во время переговоров на этой неделе, чтобы обсудить напряженность вокруг Украины. В то время как Москва требовала остановить расширение НАТО, Вашингтон и его союзники категорически отвергли такие требования.