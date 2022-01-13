Канцлер Германии анонсировал встречу представителей “нормандской четверки”. Но не сказал каких

КИЕВ. 13 января. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что представители “нормандской четверки” в скором времени проведут встречу для подготовки дальнейших переговоров. Но при этом он не уточнил уровень переговорщиков. Об этом Шольц сообщил на пресс-конференции, передает УНН.

Цитата

“Мы пытаемся активировать “нормандский формат”. Французский президент и я много раз пытались вновь запустить переговоры. Мы рады, что переговорщики от всех четырех сторон скоро встретиться, чтобы провести подготовительные переговоры для этого“, - сказал Шольц.

Детали

Добавим, что источник в Офисе Президента сообщил УНН, что политические советники лидеров “нормандской четверки” планируют встретиться в ближайшее время.

“Встреча должна быть, но точной даты еще нет”, — сообщил собеседник УНН.

Дополнение

Олаф Шольц ранее заявлял, что Германия выступает за “оживление нормандского формата” (Украина, РФ, Франция, ФРГ).

Президент Украины Владимир Зеленский принял советника канцлера Германии по вопросам внешней политики Йенса Плётнера и дипломатического советника президента Франции Эммануэля Бонна в Киеве после переговоров, которые они провели в Москве, и заявил о необходимости проведения следующего саммита в Нормандском формате.