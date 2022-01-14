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Салливан: в разведке США не считают, что Россия решилась на военные действия против Украины

Салливан: в разведке США не считают, что Россия решилась на военные действия против Украины

КИЕВ. 14 января. УНН. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан оценил угрозу военного вторжения России в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Салливана во время брифинга в Белом доме.

Детали

Салливан считает, что разведсообщество США не пришло к мысли, что Россия решилась на военные действия против Украины.

Также он подчеркнул, что угроза вторжения России в Украину остается высокой.

Напомним

Глава Пентагона обсудил с Резниковым наращивание Россией сил вблизи украинской границы.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина
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