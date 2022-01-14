Новости: Политика
14 января 2022, 00:25 • Юлиана Росковинская • 6615
Салливан: в разведке США не считают, что Россия решилась на военные действия против Украины
КИЕВ. 14 января. УНН. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан оценил угрозу военного вторжения России в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Салливана во время брифинга в Белом доме.
Детали
Салливан считает, что разведсообщество США не пришло к мысли, что Россия решилась на военные действия против Украины.
Также он подчеркнул, что угроза вторжения России в Украину остается высокой.
Напомним
Глава Пентагона обсудил с Резниковым наращивание Россией сил вблизи украинской границы.
Источник: УНН
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