Салливан: в разведке США не считают, что Россия решилась на военные действия против Украины

КИЕВ. 14 января. УНН. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан оценил угрозу военного вторжения России в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Салливана во время брифинга в Белом доме.

Детали

Салливан считает, что разведсообщество США не пришло к мысли, что Россия решилась на военные действия против Украины.

Также он подчеркнул, что угроза вторжения России в Украину остается высокой.

Напомним

Глава Пентагона обсудил с Резниковым наращивание Россией сил вблизи украинской границы.