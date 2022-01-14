Салливан: на попытку России разместить силы в Латинской Америке в США отреагируют решительно
КИЕВ. 14 января. УНН. Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что Штаты готовы к решительному ответу, если Кремль прибегнет к расположению войск на территории Латинской Америки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на слова советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.
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По словам советника Байдена, несмотря на переговоры с Россией — угроза полномасштабного военного вторжения на территорию Украины до сих пор остается высокой.
В то же время Штаты не будут игнорировать, если Кремль попытается разместить силы на территории Латинской Америки.
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“США дадут решительный ответ, если Россия будет двигаться в направлении размещения сил в Латинской Америке”, — подчеркнул Салливан.
Напомним
Салливан считает, что разведсообщество США не пришло к мысли, что Россия решилась на военные действия против Украины.