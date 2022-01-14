Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,74 0,0299  EUR: 31,78 0,3017 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Имена обвиняемых по делу о катастрофе самолета МАУ сообщили семьям погибших
Имена обвиняемых по делу о катастрофе самолета МАУ сообщили семьям погибших
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
8475

Салливан: на попытку России разместить силы в Латинской Америке в США отреагируют решительно

Салливан: на попытку России разместить силы в Латинской Америке в США отреагируют решительно

КИЕВ. 14 января. УНН. Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что Штаты готовы к решительному ответу, если Кремль прибегнет к расположению войск на территории Латинской Америки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на слова советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

Детали

По словам советника Байдена, несмотря на переговоры с Россией — угроза полномасштабного военного вторжения на территорию Украины до сих пор остается высокой.

В то же время Штаты не будут игнорировать, если Кремль попытается разместить силы на территории Латинской Америки.

Цитата

“США дадут решительный ответ, если Россия будет двигаться в направлении размещения сил в Латинской Америке”, — подчеркнул Салливан.

Напомним

Салливан считает, что разведсообщество США не пришло к мысли, что Россия решилась на военные действия против Украины.

Источник: УНН
Теги: США, Россия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.