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Обменялись мнениями относительно возможных шагов по деэскалации: Зеленский провел телефонный разговор с Джонсоном

Обменялись мнениями относительно возможных шагов по деэскалации: Зеленский провел телефонный разговор с Джонсоном

КИЕВ. 14 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Они обсудили возможные шаги по деэскалации на украинско-российской границе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Зеленского.

Цитата

“Провел плодотворный разговор с Борисом Джонсоном. Обсудили ситуацию безопасности и вокруг Украины", - написал Зеленский.

Также он добавил, что во время беседы обсуждались возможные шаги по деэскалации на границе Украины.

“Прилагаем совместные усилия для достижения мира”, — подчеркнул Зеленский.

Источник: УНН
Теги: Борис Джонсон, Владимир Зеленский
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