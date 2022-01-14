Обменялись мнениями относительно возможных шагов по деэскалации: Зеленский провел телефонный разговор с Джонсоном
КИЕВ. 14 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Они обсудили возможные шаги по деэскалации на украинско-российской границе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Зеленского.
Цитата
“Провел плодотворный разговор с Борисом Джонсоном. Обсудили ситуацию безопасности и вокруг Украины", - написал Зеленский.
Также он добавил, что во время беседы обсуждались возможные шаги по деэскалации на границе Украины.
“Прилагаем совместные усилия для достижения мира”, — подчеркнул Зеленский.
Провел плодотворную беседу с@BorisJohnson. Обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины. Обменялись мнениями относительно возможных шагов по деэскалации. Прилагаем совместные усилия для достижения мира. Ценю неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)January 13, 2022