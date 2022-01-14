Обменялись мнениями относительно возможных шагов по деэскалации: Зеленский провел телефонный разговор с Джонсоном

КИЕВ. 14 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Они обсудили возможные шаги по деэскалации на украинско-российской границе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Зеленского.

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“Провел плодотворный разговор с Борисом Джонсоном. Обсудили ситуацию безопасности и вокруг Украины", - написал Зеленский.

Также он добавил, что во время беседы обсуждались возможные шаги по деэскалации на границе Украины.

“Прилагаем совместные усилия для достижения мира”, — подчеркнул Зеленский.