Данные украинцев в безопасности: Федоров впервые прокомментировал кибератаку

КИЕВ. 14 января. УНН. Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заверил украинцев, что их личные данные в безопасности, а приложение "действие" работало и работает стабильно. Об этом глава Минцифры сообщил в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Цитата:

“Некоторые государственные сайты атакованы. Часть отключены администраторами в целях локализации и киберрасследования. Большая часть сайтов уже восстановлены. Данные украинцев в безопасности, так как пострадала работоспособность некоторых сайтов, а не реестров”, — написал Федоров.

Детали

По его словам, приложение “Дія” работало и работает стабильно.

Министр сообщил, что специалисты Минцифры включены в помощь СБУ, киберполиции и Госспецсвязи.

Контекст

В ночь с 13 на 14 января была осуществлена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, МОН и другие.

Не работали сайты Министерства иностранных дел и Минэнерго, ГСЧС и МОН. СМИ писали о том, что сайт КМУ также заблокирован, однако по состоянию на 8:30 работал доступ к правительственной странице. Сайт “Дія” также “лежал”.

Злоумышленники на главных страницах этих сайтов разместили сообщения провокационного характера. При этом в сети ширится якобы заявление самих хакеров, в котором утверждается, что “все ваши личные данные были загружены в общую сеть”.

Работа большей части атакованных государственных ресурсов уже восстановлена. Контент сайтов при этом остался без изменений, и утечки персональных данных не произошло, другие сайты возобновят работу в ближайшее время, указывают в СБУ и Минцифре.

Сейчас Госспецсвязи совместно со Службой безопасности Украины и киберполицией собирает цифровые доказательства и занимается расследованием инцидента.