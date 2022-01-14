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ЕС собирается "мобилизовать все ресурсы" для помощи Украине после кибератаки

ЕС собирается "мобилизовать все ресурсы" для помощи Украине после кибератаки

Жозеп Боррель

КИЕВ. 14 января. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в пятницу осудил кибератаку против государственных учреждений Украины и заявил, что комитет ЕС по вопросам политики и безопасности и киберподразделения встретятся, чтобы обсудить, как отреагировать и помочь Киеву, пишет УНН.

Цитата:

“Мы собираемся мобилизовать все наши ресурсы, чтобы помочь Украине справиться с этой кибератакой. К сожалению, мы знали, что это может произойти”, — сказал журналистам Боррель, которого цитирует Reuters, на полях встречи министров иностранных дел ЕС.

“Трудно сказать (кто за этим стоит — ред.). Я не могу никого винить, так как у меня нет доказательств, но мы можем представить”, - добавил он.

Детали

Ситуацию ранее прокомментировал официальный представитель Министерства иностранных дел Украины.

“Пока рано делать выводы, но в прошлом есть длинный список российских (кибер)атак на Украину”, — заявил он.

МИД России не ответил на запрос о комментариях. Ранее Россия отрицала свою причастность к кибератакам на украинские сайты.

Контекст

В ночь с 13 на 14 января была осуществлена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, МОН и другие.

Не работали сайты Министерства иностранных дел и Минэнерго, ГСЧС и МОН. СМИ писали о том, что сайт КМУ также заблокирован, однако по состоянию на 8:30 работал доступ к правительственной странице. Сайт "Дія" также "лежал".

Злоумышленники на главных страницах этих сайтов разместили сообщения провокационного характера. При этом в сети ширится якобы заявление самих хакеров, в котором утверждается, что “все ваши личные данные были загружены в общую сеть”.

Работа большей части атакованных государственных ресурсов уже восстановлена. Контент сайтов при этом остался без изменений, и утечки персональных данных не произошло, другие сайты возобновят работу в ближайшее время, указывают в СБУ и Минцифре.

Сейчас Госспецсвязи совместно со Службой безопасности Украины и киберполицией собирает цифровые доказательства и занимается расследованием инцидента.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, правительство, хакеры, киберугроза
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