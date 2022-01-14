ЕС собирается "мобилизовать все ресурсы" для помощи Украине после кибератаки

КИЕВ. 14 января. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в пятницу осудил кибератаку против государственных учреждений Украины и заявил, что комитет ЕС по вопросам политики и безопасности и киберподразделения встретятся, чтобы обсудить, как отреагировать и помочь Киеву, пишет УНН.

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“Мы собираемся мобилизовать все наши ресурсы, чтобы помочь Украине справиться с этой кибератакой. К сожалению, мы знали, что это может произойти”, — сказал журналистам Боррель, которого цитирует Reuters, на полях встречи министров иностранных дел ЕС.

“Трудно сказать (кто за этим стоит — ред.). Я не могу никого винить, так как у меня нет доказательств, но мы можем представить”, - добавил он.

Детали

Ситуацию ранее прокомментировал официальный представитель Министерства иностранных дел Украины.

“Пока рано делать выводы, но в прошлом есть длинный список российских (кибер)атак на Украину”, — заявил он.

МИД России не ответил на запрос о комментариях. Ранее Россия отрицала свою причастность к кибератакам на украинские сайты.

Контекст

В ночь с 13 на 14 января была осуществлена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, МОН и другие.

Не работали сайты Министерства иностранных дел и Минэнерго, ГСЧС и МОН. СМИ писали о том, что сайт КМУ также заблокирован, однако по состоянию на 8:30 работал доступ к правительственной странице. Сайт "Дія" также "лежал".

Злоумышленники на главных страницах этих сайтов разместили сообщения провокационного характера. При этом в сети ширится якобы заявление самих хакеров, в котором утверждается, что “все ваши личные данные были загружены в общую сеть”.

Работа большей части атакованных государственных ресурсов уже восстановлена. Контент сайтов при этом остался без изменений, и утечки персональных данных не произошло, другие сайты возобновят работу в ближайшее время, указывают в СБУ и Минцифре.

Сейчас Госспецсвязи совместно со Службой безопасности Украины и киберполицией собирает цифровые доказательства и занимается расследованием инцидента.